Julio Urías no se presentó ante el juez; este sería el motivo de su ausencia

A inicios de septiembre el pitcher mexicano Julio Urías fue arrestado, tras un partido de futbol, por supuestos actos de violencia contra su pareja.

Horas más tarde a su detención el culichi salió tras pagar una fianza, pero esto fue el inicio de un proceso que hasta ahora lo mantiene en licencia administrativa en la MLB y es que Los Dodgers lo separaron por esta situación.

Todo indicaba que este 27 de septiembre el beisbolista se tendría que haber presentado ante el juez, pero, reportan en Estados Unidos, esto no sucedió.

De acuerdo a la información que ha circulado en las últimas horas, la ausencia del mexicano tiene que ver con alguna esperanza en el caso y sobre todo en cuanto a su futuro con la novena angelina.

El periodista Ricardo López reveló que el sinaloense no arribó a dicho sitio "por no haber una acusación contra él" y que su caso "no está asentado en la corte".