Julio González confesó qué le dijo Gil Alcalá y por qué inició su pelea antes de ser separados de Pumas; "Yo estaba caliente"

Hace unos meses, cuando Pumas fue eliminado del Apertura 2024 tras ser goleado por el Monterrey en cuartos de final, los porteros de aquel entonces, Julio González y Gil Alcalá, tuvieron una discusión que derivó con las salidas de ambos guardametas del club, bajo pedido de Gustavo Lema, exdirector técnico de los universitarios.

En los meses que siguieron a la eliminación, trascendieron rumores de una pelea entre ellos, pero ni González ni Alcalá aclararon qué sucedió; sin embargo, en una reciente entrevista con Yosgart Gutiérrez, el actual portero del Puebla reveló detalles de qué pasó esa tarde donde eliminaron a los Pumas.

"Yo no me metía con él ni él conmigo, pero en ese momento tuvimos una discusión y a Gus (Lema) no le pareció" dijo González. Sin embargo, Yosgart insistió en descubrir por qué se peleó con su entonces compañero de equipo.

"Adentro del vestidor, yo estaba en mi lugar, me pasó a saludar y le dije que no estaba de acuerdo con lo que me dijo. Me saludó y me dijo 'buena' y yo me enojé, porque cómo buena si me acababa de equivocar. Yo estaba caliente, pero literal fue eso" agregó Julio.

El comentario surge tras un error en uno de los goles anotados por el Monterrey en el partido de vuelta, donde Julio intenta cortar un centro y el balón se le escapa de las manos. Finalmente, Rayados ganó esa serie con un marcador global de 6-3.

Actualmente, Julio es portero del Puebla y Gil es jugador del Atlético La Paz en la Liga de Expansión MX.

