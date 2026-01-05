Después de seis derrotas y un mes, la breve y aciaga etapa de Wilfried Nancy como técnico de Celtic ha llegado a su fin.

El club anunció el lunes que, apenas 33 días después de que Nancy dejó al Columbus Crew en la MLS para dirigir a Celtic, decidió rescindir el contrato del técnico con efecto inmediato.

Celtic trajo de vuelta a Martin O’Neill en cuestión de horas para dirigir al equipo hasta el final de la temporada.

O’Neill estuvo al frente de manera interina antes de que Nancy fuera contratado. Al igual que Nancy, O’Neill también dirigió ocho partidos, pero ganó siete de ellos. Favorito de los hinchas y que ganó tres títulos escoceses con Celtic a principios de la década de 2000, dijo que habría estado feliz de quedarse.

“Estoy realmente complacido, de hecho, muy honrado de que me pidan volver a dirigir al equipo nuevamente”, señaló O'Neill, citado en el sitio web de Celtic. “Sé que todos habríamos esperado que las cosas hubieran resultado de manera diferente bajo el mando de Wilfried y personalmente quiero desearle buena suerte en todo lo que haga en el juego. Es un buen hombre y estoy seguro de que volverá a lograr el éxito".

Paul Tisdale también dejó su puesto como jefe de operaciones de fútbol del Celtic.

Nancy perdió sus primeros cuatro partidos al mando, incluyendo la final de la Copa de la Liga, y seis de ocho en total. La última aparición del estratega francés fue una derrota en casa por 3-1 ante Rangers, el acérrimo rival de Glasgow, el sábado en el derbi de Old Firm, el partido más importante del fútbol escocés.

El mandato de Nancy terminó siendo ligeramente más corto que el período interino de O'Neill, quien había asumido el cargo tras la salida de Brendan Rodgers el 27 de octubre. Nancy fue nombrado el 3 de diciembre.

Celtic enfrentará a Dundee United el sábado, comenzando una agitada serie de ocho partidos en 24 días.