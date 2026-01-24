Luego del triunfo contra Panamá, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana, dejó un mensaje con miras al siguiente proceso mundialista: podemos estar tranquilos para lo que viene.

Declaración del Vasco en alusión a la generación de futbolistas que se avecinan para portar la tricolor, entre los cuales destacan los nombres de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, debutantes con México frente a los canaleros y el de Obed Vargas, consolidado en Seattle.

Tercia de jugadores que comparten una característica, los tres tienen nacionalidad mexicanoestadounidense y ya eligieron jugar para la Selección Mexicana. Si bien, su lugar no es seguro para el Mundial 2026, han demostrado tener las condiciones para el siguiente proceso.

Cuando nombres como Alejandro Zendejas, Ricardo Pepi o Diego Luna, optaron por jugar con Estados Unidos, la noticia significó crítica para la Federación Mexicana de Futbol por no poder convencerlos de jugar para México. Sin embargo, esta vez la historia fue distinta. Ledezma, Vargas y Gutiérrez, tres jóvenes de calidad, eligieron la verde y ya suman minutos como seleccionados naciones. Además, se suman a otros nombres que prometen, como los juveniles Emmanuel Ochoa (portero) o Fidel Barajas (medio).

Además, están los casos de los Sub-17 Oscar Pineda (Chicago Fire) o Félix Contreras (Real Salt Lake), que ya jugaron Mundial con la Selección Mexicana.

El proyecto de Andrés Lillini en la dirección de Selecciones juveniles por captar talento mexicanoestadounidense o el esfuerzo de Chivas por adquirir refuerzos con esta peculiaridad, comienzan a reflejarse en el Tricolor.