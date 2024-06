Jugador no va a la Copa América porque sus papás no le dan permiso

Moisés Paniagua, un volante ofensivo de 16 años que asoma como una de las grandes promesas de Bolivia, no podrá disputar la Copa América con la selección absoluta.

Debido a su condición de menor de edad, Paniagua no pudo recibir la visa de ingreso a Estados Unidos, país sede del torneo que arrancará el 20 de junio. Según informaron las autoridades del futbol boliviano, el jugador del club local Always Ready no contó con el permiso de uno de sus padres, que vive fuera del país.

Paniagua había sido invitado por el técnico de la Verde, el brasileño Carlos Antonio Zago, a formar parte de la expedición junto a otros dos juveniles. Pero debió ser excluido de la delegación que partió el domingo a Estados Unidos, donde Bolivia disputará partidos amistosos frente a Ecuador el miércoles, y tres días después, ante Colombia, previo a la Copa América.

Lee También Leyenda de Ecuador es reventada por lanzar comentario xenófobo contra un naturalizado

“Paniagua no formará parte de la delegación que disputará los amistosos internacionales y de Copa América debido a que, al no contar con la mayoría de edad y al estar ausente del país, uno de los padres, no pudo concluir con los trámites exigidos para el visado de ingreso a los Estados Unidos de América”, informó la Federación Boliviana de Futbol (FBF) en un comunicado difundido el domingo.

Paniagua esta entre los jugadores más jóvenes y marcó uno de los seis goles que su equipo Always Ready le encajó al peruano Sporting Cristal por la Copa Libertadores de este año.

En febrero, Paniagua hizo historia en la Copa Libertadores al convertirse en el segundo jugador más joven — con 16 años y 188 días — en marcar un gol en el máximo torneo de clubes de Sudamérica, en la victoria 6-1 ante Sporting Cristal.

Lee También Exjugador del Liverpool es hospitalizado de emergencia

Zago convocó en primera instancia a 29 jugadores y dos invitados, entre ellos Paniagua para los amistosos y anunció que pronto dará una lista definitiva de 26 futbolistas.

Bolivia busca jugadores que aporten gol como lo hizo su anotador histórico Marcelo Moreno Martins, quien se retiró a los 36 años.

El equipo boliviano debutará ante el anfitrión Estados Unidos el 23 de julio por el Grupo C, que también integran Paraguay y Panamá.