El Mérida Open se alista para recibir a un gran cartel en su cuarta edición de su torneo WTA 500

Super Bowl LX: ¿Qué jugadores de los Patriots y de los Seahawks ya fueron campeones?

Liga MX: ¿Qué partidos se transmitirán por televisión abierta en la Fecha 4?

México Rojo y Verde definen rosters para buscar la décima corona tricolor en Serie del Caribe

Pato O'Ward lamenta que México no esté en el calendario de la IndyCar en 2026

Luego de la pausa por los juegos de la Selección Mexicana, la Liga MX regresa a la actividad con la fecha 4 del Clausura 2026, que tiene entre sus primeros cotejos la visita de Toluca a la cancha del Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla.

El bicampeón de la Liga MX, que llega como uno de los mejores equipos de la actualidad bajo las órdenes de Antonio Mohamed, buscará continuar por el buen camino y medirse a una versión llena de dudas de los camoteros.

Más allá del rival, los escarlatas podrían tener un segundo obstáculo en su visita a la Angelópolis, al batallar con la cancha del estadio dos veces mundialista, que después de unos trabajos en búsqueda de ser sede de entrenamiento para la Copa del Mundo de 2026, mostró en los primeros juegos del semestre su mal estado.

Las imágenes que se han hecho virales en redes sociales, donde se aprecia el césped en malas condiciones, llegaron al campamento de los Diablos Rojos. En voz de Sebastián Córdova se expresó la preocupación por el riesgo de posibles lesiones.

"No nos lo ha hecho ver el Turco (Mohamed) o alguno del cuerpo técnico, pero luego ponen ahí los videos del partido y sí se ve que ha estado muy fea. Ha pasado eso de que se rompe el pasto. Sí ha de ser un poco peligroso, hay que estar atentos para que no pase algo que no queramos", mencionó en conferencia de prensa.

El exjugador de Tigres y quien también vistió la camiseta del América, por otro lado, se mostró feliz por su nueva etapa, con la expectativa de cumplir los objetivos y ayudar a la institución a cosechar más éxitos.

