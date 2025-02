José Luis Ballester, el sueño de ser el mejor golfista de España y su meta en el México Open At Vidanta 2025

Ser el mejor golfista de España es el sueño que persigue con determinación José Luis Ballester. Después de consagrarse en el US Amateur, el joven talento reconoce que sus expectativas han subido, y a partir de ahora, cada parada del PGA Tour será clave para su carrera profesional.

El México Open At Vidanta 2025 marcará el inicio de su año competitivo, y para él, el objetivo es claro, pasar el primer corte y llegar a la instancia final: “Tengo varios objetivos, primero pasar el corte, una vez ahí, tengo la confianza de jugar el fin de semana y ponerme arriba en la clasificación, el (estilo del) campo me beneficia”.

Ser un referente del golf en su país, lo tiene más que anotado en su libreta de objetivos, pero para ello, Ballester reconoció que debe trabajar más: “Tenemos la suerte de tener un legado grande como Jon Rahm o si nos vamos a tiempo más atrás está Severiano Ballesteros. A mí me gustaría dejar mi marca en el golf español y después en el golf mundial”.

El golfista español, previo a su participación en el evento de Puerto Vallarta, habló de la diferencia que hay entre el US Amateur y un tour del PGA no está tanto en el ambiente, sino en la convivencia y las emociones que el deporte implica. Estos factores siempre han jugado un papel crucial en su desarrollo, y sigue siendo consciente de su importancia a la hora de competir.

“Una similitud con el US Amateur, es lo largo que se siente una semana en el PGA tour. Viniendo del Collage con las clases y demás, al final llegamos el día antes, jugamos y nos volvemos. Aquí el domingo y hasta el próximo domingo, espero no volver antes a casa. Recuerdo cómo fue el US Amateur, una semana larga de muchas emociones y estoy tratando de aprender esos días previos a la competición. No todo es golf. Me siento bien con el juego, en ese torneo estuve bien, pero veamos que tal estaremos en la semana”.

“Al final me siento como en casa, el hecho de hablar en español, la convivencia con los voluntarios te sientes más bienvenido, y eso puede ayudar para que juegue mejor, tengo muchas ganas de hacer este debut en Latinoamérica”, reafirmó ante los medios de comunicación.

Ballester, tres veces All-American en Arizona State, sabe que, en el alto rendimiento, los errores cuestan caro. Cada sensación mal empleada puede frenar tu avance. comentó el golfista, quien ha aprendido de sus tropiezos y sabe que la clave está en la corrección y adaptación constante.

“Mis expectativas son grandes. Mi capacidad de jugar contra los mejores hace una semana, y aunque no fue todo bien como me gustaría, tengo juego de sobra. Te das cuenta de lo difícil que es conocerte más y debes minimizar los errores. El principal objetivo es aprender, tengo objetivos ambiciosos por querer estar el sábado y domingo en las posiciones finales”.

Por otro lado, destacó el creciente interés por el golf en Latinoamérica, algo que ha notado especialmente en las universidades de Estados Unidos, donde cada vez hay más jugadores de esta región. Para Ballester, esto es una señal positiva para el futuro del deporte, que podría generar nuevos ídolos y elevar el nivel de competencia en todo el continente.

“Hay muchos latinos en el collage, es muy divertido. Una de las bonitas cosas es que compites para algo más grande que tú mismo, se demuestra con las amistades latinas, la conexión y el acercamiento es más cercano, el idioma es la cosa que más une entre personas, siempre es un orgullo ver gente con la que tienes una relación, nos juntamos y nos contamos anécdotas”, finalizó.