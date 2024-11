José Armando, aficionado de Cruz Azul es nominado al premio The Best; ganaría galardón como Aficionado del Año

En Abril de 2024, Cruz Azul se vistió de luto al darse a conocer el sensible fallecimiento del pequeño José Armando, fanáticos del equipo quien perdió la vida a los 14 años de edad tras una larga batalla contra el cáncer.

Causando una gran tristeza en la fanáticada celeste y sus jugadores, quienes conocieron la historia del menor en redes sociales y lo llevaron a vivir grandes experiencias en sus último días.

Momentos que no tardaron en volverse virales en redes sociales, siendo reconocidos por la FIFA, organismo que ha decidido honrar su memoria y nominarlo al premio The Best.

Mediante sus canales oficiales, se dio a conocer la presencia del mexicano dentro de la categoría de: 'Aficionado del Año', compartiendo un poco de su historia y pasión por el futbol.

"José Armando, un joven seguidor de Cruz Azul enfermo de leucemia, se convirtió en un símbolo de esperanza no solo de la afición del equipo, sino de todas las personas que sufren enfermedades terminales. El chico falleció de forma trágica a los catorce años, antes de poder cumplir su sueño de conocer a los jugadores del equipo de sus amores. No obstante, su historia dejó una profunda huella en el club y en el fútbol Mexicano", se lee en la descripción de la FIFA en la página de las votaciones.

¿CÓMO VOTAR POR JOSÉ ARMANDO PARA LOS PREMIOS THE BEST DE LA FIFA?

La categoría en la que se encuentra compitiendo el pequeño José Armando, es la única que es totalmente elegida por los aficionados, quienes pueden votar en el portal de la FIFA por su historia favorita de manera gratuita.

Teniendo como paso el registrarse y acceder a la sección de: https://www.fifa.com/the-best-fifa-football-awards-2024/es/fifa-fan-award en la que existen tres posibilidades para ganar el galadón.