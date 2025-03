Jorge Sánchez confesó estar dolido tras no ser convocado por Javier Aguirre; "Realmente creí que iba a estar"

La Selección Mexicana conquistó por primera vez en su historia la Nations League de CONCACAF y lo hizo sin algunos de los nombres que estamos acostumbrados a ver en las convocatorias. Guillermo Ochoa, Henry Martín e Hirving Lozano, son los nombres más destacados que no integraron la lista de Javier Aguirre para el Final Four, aunque Jorge Sánchez, otro de los ausentes, alzó la voz y confesó su dolor por no ser tomado en cuenta.

En entrevista con TUDN, el zaguero del Cruz Azul habló sobre su ausencia en la lista de convocados de Javier Aguirre y señaló su sorpresa al no ver su nombre.

“Sí me deja con un sabor medio amargo de que yo pude estar en ese campeonato porque al fin al cabo, yo fui una parte fundamental también para estar en esas finales porque por mi también se pasó. Gracias a Dios un gol tuve y tuvimos una gran actuación entre todos los compañeros, y yo realmente creía que iba a estar ahí” declaró recordando su gol en la goleada frente a Honduras previo al Final Four.

Sánchez defendió su postura asegurando que pasa por un gran momento en la Liga MX; sin embargo, reconoce que la responsabilidad de asignar oportunidades para estar en el Tri es del Vasco.

“Para ser honesto me sorprendió bastante no estar en la convocatoria, me dolió bastante porque yo vengo haciendo las cosas muy bien, mis estadísticas lo dicen. Estamos levantando como equipo, estamos haciendo las cosas muy bien y de verdad que sí me sorprendió bastante. Al fin y al cabo el ‘Vasco’ es el que tiene esas decisiones, es el que sabe, es el responsable de por qué no fui, por qué sí fui" concluyó.

