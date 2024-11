Jesús 'Chapito' Sánchez anuncia su retiro tras 14 años en Chivas

Jesús 'Chapito' Sánchez, uno de los jugadores más identificados con Chivas anunció su retiro profesional este jueves, una noticia que de inmediato causó la tristeza de la afición rojiblanca que lo ha visto defender la camiseta tapatía por 14 años.

Mediante las redes sociales de la institución, el defensor compartió una emotiva despedida en la que agradece a dirigentes, entrenadores, compañeros y afición por acompañarlo durante toda su etapa dentro de las canchas.

Sánchez, quien en la presente campaña únicamente ha sumado un total de quince minutos, agregó que terminará su participación en el Apertura 2024, para después comenzar un nuevo camino.

"Ha llegado el momento de decir adiós, de anunciar oficialmente mi retiro como jugador profesional. Los partidos que restan del presente torneo serán los últimos para mí. Aunque no ha sido una decisión fácil, créanme que me voy feliz. Estoy convencido que las decisiones difíciles se toman también desde el corazón y el agradecimiento... Retirarme aquí es un sueño que ni en mis fantasías imaginé. El amor por este grandioso club ha hecho que mi mente no conciba verme jugando en otro equipo", se puede leer en el texto.

✉️🐐 El mensaje de Jesús 'Chapo' Sánchez para todos los ChivaHermanos: pic.twitter.com/WZ0ElhDtf9 — CHIVAS (@Chivas) November 7, 2024

'Chapito', quien debutó el 7 de agosto de 2010 ante San Luis, sumó un total de 340 partidos, en lo que dio 20 asistencia y anotó seis goles, mismos que lo convirtieron en un referente de la institución.

Además dentro de su palmarés se encuentran una Liga MX, dos Copas MX, una SuperCopa y una Concachampions, campeonatos que hicieron vibrar al todavía jugador de 35 años de edad.