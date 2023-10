Jessica Salazar aconseja a los deportistas a invertir para no depender siempre de Conade

La actual administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, que dirige Ana Gabriela Guevara, está relacionada con la falta de apoyo económico para ciertos deportistas y el recorte de becas, situación que —para la ciclista Jessica Salazar— sirve de lección para los atletas en general.

“El hecho de educarnos entre nosotros sobre que —a lo mejor— no siempre nos van a dar todo [el apoyo], que hay veces que poner de nuestra bolsa no está mal, es algo bastante responsable de nuestra parte, porque siendo nuestro trabajo el alto rendimiento, tenemos que cuidarlo”, opinó la deportista tapatía, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Salazar puntualizó que el ciclismo “sí ha tenido apoyo. Claro que las becas no son lo que había antes o lo que muchos esperábamos”, pero el hambre de “cumplir objetivos” la hace desembolsar dinero propio para lograrlos, sin queja alguna.

“En lo personal, sí he tenidos muchos beneficios económicos y los he sabido invertir para no quedarme en la calle, y eso es importante. Los deportistas deberíamos no sólo recibir una beca, sino invertir en tu deporte, porque esa misma disciplina es lo que te da de comer. Si no inviertes en tu propio deporte, difícilmente vas a destacar”, dijo la estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Jessica no ve mal que en ciertos casos los atletas sean quienes pongan “algunos materiales deportivos, nuestras bicicletas, o en ocasiones suplementos”, porque esta situación “nos ha hecho crecer como equipo. Poner de nuestra bolsa, lo hacemos sin ningún problema y con miras a mejorar”.