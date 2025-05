Javier Aguirre acepta la etiqueta de favorito en la Copa Oro; "Somos candidatos"

La obligación para la Selección Mexicana en cualquier torneo de Concacaf es la de levantar el campeonato. Una responsabilidad a la que no rehuyó el experimentado entrenador Javier Aguirre, quien como líder del combinado mexicano, asumió la etiqueta de equipo favorito para la próxima edición de la Copa Oro.

El "Vasco", quien alzó hace poco el título de la Nations League, aceptó que por historia y antecedentes, el Tricolor saldrá a la cancha con la presión de ganar el certamen, recalcando que comparten ese mismo papel con escuadras como Estados Unidos y Canadá.

"Es cierto que los números así lo indican, la historia también,tenemos la obligación de ser favoritos, aceptar el calificativo, somos candidatos al título, pero hay siempre el respeto a los rivales, Centroamérica es brava, las islas, Canadá y Estados Unidos, sí, somos favoritos, lo acepto, no lo negaré, pero sí respetando a todos,no somos los únicos favoritos, los que estuvimos en Final Four hace poco, también", mencionó ante los medios de comunicación.

Aguirre aprovechó la oportunidad para hablar de uno de los partidos con mayor significado para el fútbol mexicano, que verá un apasionante enfrentamiento en el cruce de su equipo con la Costa Rica de Miguel Herrera, hombre del que dijo sentirse muy orgulloso por verlo iniciar una carrera fuera de México.

"Es motivo de orgullo que Miguel haga su carrera fuera de México. Todos los que salimos del país tomamos el riesgo, a Miguel lo aprecio mucho. Ahora en Selección me tocará, me tocó con Carlitos de los Cobos con El Salvador, no es fácil. Va a ser un buen partido, en lo emocional, en lo emotivo, Miguel Herrera Aguirre es mi primo", agregó.

El entrenador mexicano se tomó unos segundos para hablar de la situación actual de la Selección de Estados Unidos, escuadra que pese a no pasar por su mejor momento, expresó su deseo de verla en su mejor versión por la calidad de su colega Mauricio Pochettino.

"Mauricio, no voy a descubrir yo quién es. Me tocó sustituirlo en Espanyol, se fue a Inglaterra, una grandísima carrera,tuvimos un amistoso en Guadalajara, no lo había visto en mucho tiempo. Un grandísimo entrenador, le gusta tener la pelota, no es fácil llegar a una selección. Le ha costado o no, pero contoda la gente que está en Europa, será un rival durísimo", finalizó.