Jared Borgetti regresa al futbol mexicano; Irapuato, su nuevo destino

Jared Borgetti estará cumpliendo una nueva fase dentro del futbol mexicano, ya que el ex goleador de la selección mexicana será parte del Irapuato en donde fungirá como asesor deportivo del equipo de la Liga Premier.

El analista de ESPN fue presentado por la Trinca por medio de redes sociales, aunque el "Zorro" del desierto ya lleva alrededor de un año trabajando con el equipo fresero.

"Un equipo de época se crea los cimientos, por ello nuestra área deportiva se fortalece con una Leyenda del Futbol y Selección Mexicana. Nos complace anunciar la llegada de Jared Borgetti como nuestro Asesor Deportivo. ¡Bienvenido a la Trinca de mi vida, Jared!".

Un equipo de época se crea desde los cimientos, por ello nuestra área deportiva se fortalece con una Leyenda del Futbol y Selección Mexicana. 🇲🇽



Nos complace anunciar la llegada de Jared Borgetti como nuestro Asesor Deportivo. ⚽



¡Bienvenido a la #TrincaDeMiVida, Jared! ❤️💙 pic.twitter.com/xocMwVvKOR — Club Deportivo Irapuato (@clubirapuato_) May 31, 2025

En una entrevista con ESPN, Borgetti compartió cómo comenzó a colaborar con Irapuato y su papel dentro del equipo que tiene como objetivo llegar a la Liga de Expansión MX.

"Por medio de Jorge Alcántar, el ‘Peso’, lo invitaron a Irapuato y platicando conmigo me dijo que cómo había la oportunidad de apoyar. Hablamos con la dueña de Irapuato (Selomith Ramírez) y ella encantada de que pudiéramos estar colaborando", comentó el analista de ESPN.

"Estábamos trabajando en la elaboración de hacer mejor las cosas para el club, para los equipos, armar buenos planteles, y hoy que existe la posibilidad de poder jugar a la Liga de Expansión. No soy presidente deportivo, no soy presidente del equipo ni de Fuerzas Básicas, simplemente soy un asesor. Hay otras personas encargadas de otras cosas, pero lo que pueda aportar para que las cosas vayan mejor, para eso estamos", agregó.

Lee también: Ya hay fecha para el inicio del Apertura 2025 de la Liga MX; el torneo tendrá tres Fechas FIFA

Jared no ha escondido su felicidad de estar desempeñando su papel dentro de la directiva de la trinca y mantenerse dentro de ESPN para seguir como analista de la empresa.

"Es algo que siempre he tenido en mente y siempre he sabido que es algo que busco hacer, el trabajar en la parte directiva, trabajar en la parte de organización de un equipo con los jugadores, realmente es lo que me gusta. Hoy, con esta oportunidad de poderlo hacer con Irapuato, es comenzar e ir viendo lo que realmente me gusta."

Irapuato tiene grandes posibilidades de ascender a la Liga de Expansión MX, por lo que Borgetti está aún más emocionado de continuar siendo parte esencial de este proyecto.