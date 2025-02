Jake Hughes toma impulso; dio a Maserati el primer podio de la temporada en la Fórmula E

El equipo italiano de Maserati logró su primer podio en la temporada 2024-2025 de la Fórmula E, luego de que el británico Jake Hughes finalizara en la tercera posición en Yeda.

Cabe recordar que el pasado fin de semana se disputaron dos carreras al hilo de la categoría eléctrica en Arabia Saudita, siendo la segunda donde el auto azul cruzó la meta dentro del top 3.

Hughes vivió una intensa batalla con Taylor Barnard (McLaren) en la recta final de la competencia, dejando como resultado para ellos el 2-3 respectivamente; la victoria fue para el piloto de Nissan Oliver Rowland.

"El equipo ha sido simplemente sensacional desde que me uní. Han hecho un gran trabajo ayudándome a adaptarme y maximizar nuestro rendimiento en nuestra primera temporada juntos. Es un honor poder conseguir un podio tan temprano. En Fórmula E cuando cambias de equipo no es fácil, pero me han preparado muy bien, al igual que a Stoffel (Vandoorne). Lo demuestra el hecho de que ambos hemos sumado puntos en cada carrera desde México", dijo Jake tras la carrera en suelo saudí.

Para Cyril Blais, Maserati va en la dirección correcta

Cyril Blais, director de equipo de Maserati en Fórmula E, aseguró que el podio de Jake Hughes es una señal de que la escudería va por buen camino con la alineación que presentaron para esta nueva temporada.

"El primer podio de Jake con nosotros y nuestro primer podio del año son solo una muestra de la dirección en la que va este equipo. Tanto en clasificación como en carrera, supimos aprovechar nuestro rendimiento y traer a casa grandes puntos para el equipo, lo que fue el cierre perfecto para un fin de semana exitoso. La inercia está a nuestro favor", apuntó.

Línea eléctrica de Maserati, ya en México

En medio de los resultados del equipo en la Fórmula E, la marca italiana ya tiene disponible en México su gama eléctrica Folgore.

"Con la introducción de los modelos GranTurismo Folgore y Grecale Folgore, la marca cumple con su promesa de ofrecer vehículos completamente eléctricos para 2025", menciona el fabricante italiano.

Estos deportivos cuentan con un sistema de propulsión eléctrica de 800V, inspirado en la tecnología aplicada en la Fórmula E.

"Esto permite un rendimiento incomparable, autonomía extendida y cero emisiones".