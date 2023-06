Jake Cosío sale por la victoria en la pista de Aguascalientes

Cruzar esa bandera a cuadros en Querétaro no sólo ha marcado el momento más importante en la carrera de Jake Cosío. Lograr su primera victoria en NASCAR fue un buen descargue de presión para el capitalino, quien este día corre en Aguascalientes con el sueño de un triunfo que lo haga entrar a la pelea por el título en la que, por ahora, es una joven temporada. “Ganar en la máxima división es indescriptible, pegarle a los grandes titanes es maravilloso, estoy ahora en ese grupo de los que han ganado una carrera en NASCAR, no me regalaron nada”, dijo el volante del auto 51 en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Cosío, del equipo Chevron Havoline Racing Team, sabe que del triunfo tiene que aprender y a partir de ahí no bajar la guardia. “Estoy contento por la victoria, sabía que llegaría este año, pero no tan rápido. Me sigo adaptando al cambio de equipo, al auto y llegó. Estoy feliz, pero ahora viene Aguascalientes, una pista demandante”, indicó.