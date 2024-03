Jair Pereira, exfutbolista de Chivas, reveló detalles de su pasado en prisión por revender boletos

La vida como futbolista profesional suele estar rodeada de lujos; sin embargo, Jair Pereira, exfutbolista de Chivas y Cruz Azul, tuvo un episodio oscuro en prisión al inicio de su carrera.

En el podcast 'Re Portero' de Yosgart Gutiérrez, confesó que fue detenido por las autoridades por reventa de boletos.

Lee también Guillermo Ochoa abandonará al Salernitana y será agente libre en Europa

Según relató Pereira, esto sucedió mientras jugaba en las fuerzas básicas del Atlante, y por necesidad económica, revendía boletos en las afueras del estadio Azteca, hasta que un día fue detenido por la policía al participar en una actividad ilegal.

“Yo traía 10 boletos y ya había vendido 5, ya había ganado mis 750 pesos, era un partido vs Cruz Azul esos si se iban a vender, pero me agarraron y me treparon atrás de la camioneta (de la policía), era pagar una multa de 3 mil 800 pesos o 36 horas, me avente 36 horas en el tambillo" confesó Jair Pereira.

Lee también Jaime Lozano y Duilio Davino no dan la cara en su llegada a México