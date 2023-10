El Mazatlán FC tiene una prueba de fuego hoy, al recibir al líder América. Los Cañoneros y el técnico Ismael Rescalvo cuentan con todo para no hacerle nada sencillo el vuelo a las Águilas, y han formado “doble” equipo.

Rescalvo, el entrenador del Mazatlán FC, tiene un apoyo muy especial cada vez que sale a la banca: su hermano, su gemelo idéntico, Juan Rescalvo, su auxiliar, su mano derecha y cómplice a lo largo de la vida. Ismael y Juan han estado juntos desde que fueron concebidos, desde que nacieron, y más allá: “Desde que arrancamos este camino como entrenadores de futbol base, siempre hemos ido juntos, de la mano”, menciona.

Para Ismael, tener a Juan al lado, “aparte de la gran relación que tenemos, es importante para poder comulgar en las ideas de juego, pero también tener opiniones diferentes, cosas que uno no piensa y que te ayudan. Es bueno tener a alguien de toda tu confianza y que no esté de acuerdo contigo, que te haga ver otro punto de vista... Tengo una gran fortuna de tener a Juan a mi lado en la banca”.

Y también en la vida, porque hay un mar de anécdotas entre ellos: “Sacamos ventajas muchas veces de ser gemelos; ahora ya no, nos diferenciamos un poco más... Si me expulsan, el otro no puede hacerse pasar por mí, pero cuando éramos pequeños, nos cambiamos más de una vez”.

Lo más clásico era suplantarse en pleno partido: “Lo hicimos muy seguido, hasta cuando teníamos unos 14 años... Éramos calcados. Al descanso entraba uno por el otro y el técnico tenía un cambio más”.

Con la ayuda de Juan y el equipo, tratarán de hacerle frente con personalidad al América: “Hemos enfrentado a muy buenos equipos, pero siempre sacando nuestro valor, y esta vez no será diferente”.

Será un juego de gemelos.

