Isaac ‘Pitbull’ Cruz, preparado para “callarle la boca a golpes y quitarle el cinturón” a Rolando Romero

El siguiente sábado 30 de marzo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, el mexicano Isaac Cruz se enfrentará a Rolando Romero por el cinturón de Campeón Mundial del peso súper ligero de la Asociación Mundial de Boxeo, con la convicción de “quitarle lo bocón” y el cinturón en la misma noche.

“Yo respeto a todos los rivales, creo que por algo ha sido campeón del mundo en dos divisiones, pero ahora eso no me importa, me estoy preparando para callarle la boca a golpes” declaró el ‘Pitbull’ en conferencia de prensa.

Con 25 victorias, 17 por la vía del nocaut, el pugilista nacido en la Ciudad de México compartió su deseo por dejar tendido en la lona a su rival, se mostró concentrado en su preparación para el combate y dejó claro que no se deja llevar por las provocaciones de Romero, quien tiene 15 triunfos como profesional.

“Ojalá que, así como habla, pelee. Yo me estoy preparando para cualquier tipo de pelea, ya sea que quiera correr o fajarse” agregó.

Finalmente, el mexicano confesó que robarle el campeonato del mundo a Romero representa “poder enfrentarme a los mejores de la división y la llave a otras grandes peleas, pero estoy enfocado en el trabajo y en quitarle lo bocón y el cinturón”.

