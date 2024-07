Iga Swiatek, número uno mundial, cae en la tercera ronda de Wimbledon

La número 1 mundial, Iga Swiatek, quedó eliminada este sábado en la tercera ronda de Wimbledon al perder 3-6, 6-1 y 6-2 ante la kazaja Yulia Putintseva (35ª).

El césped es una superficie que se le sigue resistiendo a Swiatek, reina absoluta de la tierra batida, donde venía de encadenar títulos en Madrid, Roma y, sobre todo, Roland Garros. Esta derrota pone fin a una racha de la polaca de 21 partidos seguidos ganando en el circuito WTA.

Tras su derrota, Swiatek admitió que se siente cansada y que eso le impidió reaccionar en el partido.

"Me quedé sin energía. Sé que lo hice mal después de Roland Garros, no descansé adecuadamente. Es un error que no volveré a cometer. Después de una temporada de tierra batida tan dura como la que tuve realmente necesito tiempo para recuperarme, física y mentalmente. El año que viene puede que me tome unas vacaciones para no hacer realmente nada", explicó la tenista de Varsovia.

Putintseva tampoco es en principio una especialista en hierba. Hasta este año no había conseguido superar la segunda ronda en nueve participaciones en el All England Club.

En octavos de final, la jugadora kazaja se enfrentará a la letona Jelena Ostapenko, decimocuarta del mundo y campeona de Roland Garros en 2017.

Lee también América inicia la defensa de su bicampeonato con derrota frente al Atlético de San Luis

Iga Swiatek en conferencia de prensa - Foto: AP

Swiatek, de 23 años, tiene cinco títulos del Grand Slam en su palmarés, cuatro en Roland Garros (2020, 2022, 2023, 2024) sobre arcilla y uno en el Abierto de Estados Unidos (2022) sobre superficie dura.

Sin embargo, Wimbledon es su habitual talón de Aquiles entre los grandes torneos. En sus cuatro participaciones anteriores allí tiene los cuartos de final que alcanzó el año pasado como su mejor actuación.

Este año, Swiatek ya había caído en la tercera ronda en el primer grande de la temporada, el Abierto de Australia.

Putintseva está ahora a un paso de igualar su mejor resultado en un Grand Slam, los cuartos de final, que alcanzó dos veces en Roland Garros (2016, 2018) y una en el US Open (2020).

"No sé cómo lo he hecho. Me mantuve concentrada para tratar de jugar lo más rápido posible y no dejarle tiempo para pensar", explicó la kazaja de 29 años en su mensaje al público desde la pista.

"Durante el partido me repetía que ya había sido capaz de ganar a una número 1 mundial sobre hierba", apuntó, en alusión a su victoria en 2019 en el torneo de Birmingham ante la japonesa Naomi Osaka, que entonces encabezaba el ranking WTA.

La derrota de Swiatek llegó instantes después de que el cuadro femenino de Wimbledon perdiera a otro nombre destacado, la tunecina Ons Jabeur (10ª), subcampeona en las dos ediciones anteriores.

La tenista norteafricana fue derrotada en su partido de la tercera ronda por la ucraniana Elina Svitolina (21ª), por 6-1 y 7-6 (7/4).