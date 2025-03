Hugo Sánchez lanza ataque contra Gignac; "Si no estás bien informado mejor cállate la boquita"

El histórico Hugo Sánchez confrontó al máximo goleador de los Tigres, el francés André-Pierre Gignac, tras asegurar que Javier 'Chicharito' Hernández podría ser el mexicano con mejor carrera en Europa.

En entrevista con Rubén Rodríguez, el delantero francés habló sobre las críticas que recibe Chicharito desde su regreso al futbol mexicano y aseguró que todavía puede convertirse en una figura importante para Chivas, además de señalarlo como el mexicano con mejor trayectoria en el viejo continente.

"Estoy seguro que puede llegar a ayudar y meter goles todavía. Un jugador que participó en el Real Madrid, Manchester United, Bayer Leverkusen, en grandes clubes... pueden decir lo que quieran, pero hay que meter los goles y hay que jugar al lado de esos monstruos. Tiene una carrera fantástica, puede ser que sea el mexicano con la mejor carrera en Europa" declaró Gignac.

Las declaraciones del jugador de Tigres despertaron una polémica que se trasladó a la mesa de Futbol Picante, donde Hugo Sánchez le respondió con firmeza.

"Javier ha hecho una carrera extraordinaria. Como dice Mario (Carillo) primero antes de hablar hay que informarte, si no estás bien informado mejor cállate la boquita y no digas algo que no estás bien informado y que no sabes, porque en un momento puedes perder credibilidad, así como la FIFA en el tema del León" dijo Hugo.

"Gignac debe de cuidar sus palabras, en este país va a perder credibilidad. Si en Francia hablan así, no creo que sean irrespetuosos al momento de hablar de Platini o de Zidane" agregó.

