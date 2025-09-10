Horario y canales para ver en VIVO el Juego 1 de la Serie del Rey; HOY, miércoles 10 de septiembre

Los Diablos Rojos del México enfrentarán a los Charros de Jalisco en el primer duelo de la edición 2025 de la Serie del Rey. El estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México será sede de los dos primeros enfrentamientos en la serie por el título de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

En punto de las siete de la noche, hora del centro de México, se cantará el Playball en el Diamante de Fuego. Las Pingos, campeones de la Zona Sur, buscan el bicampeonato en el circuito mexicano de verano; mientras que la novena tapatía quiere su primer campeonato de la LMB desde 1971.

El duelo enfrenta a las dos mejores organizaciones del béisbol nacional. Los Diablos de Lorenzo Bundy como campeones defensores y los Charros de Benjamín Gil, monarcas en el beisbol de invierno este 2025, prometen un duelo emocionante por el título de la LMB que celebra su centenario en la presente campaña.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Juego 1 entre Charros de Jalisco y Diablos Rojos del México?

La Serie del Rey 2025 tendrá múltiples señales y vías para que la afición del beisbol en todo México esté al pendiente de cada detalle que acontezca en los duelos

