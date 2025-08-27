Horario y canales para ver EN VIVO a Renata Zarazúa en el US Open 2025; este jueves 28 de agosto

Más Información
Renata Zarazúa está viviendo el momento más brillante de su carrera.
Luego de una histórica victoria ante Madison Keys, la mexicana no solo avanzó a la segunda ronda del US Open 2025, sino que también se convirtió en la primera tenista nacional en vencer a una top 10 en un Grand Slam.
Lee también David Faitelson pide pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña; "El próximo Supernova"
El siguiente reto para la tenista azteca será la francesa Diane Parry, una jugadora joven, talentosa y con un estilo de juego poco convencional.
Renata, quien se encuentra ante una gran oportunidad para hacer historia y mostrarse como una cara del deporte en Latinoamérica, saldrá con la motivación y reslado de la afición.
Ambas jugadoras se enfrentan por primera vez en el circuito profesional, lo que añade emoción al encuentro.
HORARIO Y CANALES PARA VER A RENATA ZARAZÚA EN EL US OPEN
Transmisión:
- Televisión: ESPN 2
- Streaming: Disney+
Horario del partido:
- Fecha: Jueves 28 de agosto - 14:00 HRS