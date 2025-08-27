Más Información

Horario y canales para ver EN VIVO a Renata Zarazúa en el US Open 2025; este jueves 28 de agosto

David Faitelson pide pelea entre Alito Moreno y Gerardo Fernández Noroña; "El próximo Supernova"

Daniil Medvedev recibe fuerte multa económica; su mal comportamiento en el US Open fue castigado

Inter Miami avanza a la final de la Leagues Cup; Lionel Messi marcó doblete

Germán Berterame lanza mensaje a Javier Aguirre; "Ilusiona estar en el Mundial"

Renata Zarazúa está viviendo el momento más brillante de su carrera.

Luego de una histórica victoria ante Madison Keys, la mexicana no solo avanzó a la segunda ronda del US Open 2025, sino que también se convirtió en la primera tenista nacional en vencer a una top 10 en un Grand Slam.

El siguiente reto para la tenista azteca será la francesa Diane Parry, una jugadora joven, talentosa y con un estilo de juego poco convencional.

Renata, quien se encuentra ante una gran oportunidad para hacer historia y mostrarse como una cara del deporte en Latinoamérica, saldrá con la motivación y reslado de la afición.

Ambas jugadoras se enfrentan por primera vez en el circuito profesional, lo que añade emoción al encuentro.

HORARIO Y CANALES PARA VER A RENATA ZARAZÚA EN EL US OPEN

Transmisión:

  • Televisión: ESPN 2
  • Streaming: Disney+

Horario del partido:

  • Fecha: Jueves 28 de agosto - 14:00 HRS
