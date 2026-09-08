La llegada de AAA a WWE no sólo transformó el rumbo de una de las empresas más importantes en la lucha libre mexicana, también abrió una nueva etapa para decenas de gladiadores que tuvieron que adaptarse a un escenario más exigente, global y competitivo. La alianza entre ambas compañías elevó los reflectores sobre el talento nacional, que comenzó a presentarse ante nuevas audiencias y bajo estándares internacionales.

En medio de esa evolución, Hijo de Dr. Wagner Jr. ha vivido de primera mano los cambios que trajo la adquisición de AAA y, a más de un año del histórico anuncio, compartió los desafíos que enfrentó para adaptarse a esta nueva realidad, así como las oportunidades que han surgido para mostrar al mundo la esencia de la lucha libre mexicana.

“Ellos manejan mucho el tema de las cámaras. Puedes tener una arena repleta, pero en las plataformas te están viendo millones de personas. Ahora tenemos que entender que trabajamos para WWE. El reto más difícil ha sido adaptarnos a seis cámaras y aprender a expresar mejor las emociones de forma corporal. Antes, nuestro equipo de trabajo era de alrededor de 100 personas y ahora es de más de 500. Adaptarnos a todos esos procesos, estudios y filtros, además de viajar a Florida para entrenar, ha sido complicado. Sin embargo, como mexicanos, hemos respondido muy bien y hemos demostrado que estamos preparados para este nivel”, reveló.

Ante los comentarios negativos sobre su trabajo y el de sus compañeros, el esteta pidió a los críticos que se den la oportunidad de verlos antes de juzgarlos y comprendan que atraviesan una nueva etapa, en la que todos aún se están adaptando a las condiciones.

“Lo que menos tenemos es tiempo. Detrás de la máscara, hay un hombre que está aprendiendo. No somos monedita de oro. Les diría que vengan a los eventos y se den la oportunidad de vernos en vivo, ahí nos pueden juzgar. Quizá, por televisión no se perciben todos los detalles. Estamos haciendo un gran esfuerzo”, sentenció.

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