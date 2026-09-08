Tras la enorme respuesta de los aficionados en Estados Unidos, WWE y AAA se vieron obligadas a realizar un cambio de última hora para la primera noche de Triplemanía 34, trasladando el evento al histórico MGM Grand Garden de Las Vegas, un recinto emblemático que será escenario de una velada llamada a marcar un antes y un después en la lucha libre mexicana.

La modificación tuvo un significado especial para el Hijo de Dr. Wagner Jr., una de las figuras estelares en la función, quien destacó que el éxito en la venta de boletos es resultado del trabajo realizado por todo el talento de AAA durante los más recientes meses. Para el enmascarado, la respuesta del público es una muestra de que la lucha libre mexicana atraviesa uno de los mejores momentos en su historia y tiene la capacidad de conquistar escenarios de talla internacional.

“Esto es la magia de la lucha libre mexicana. Era para un escenario más chico, cuando se anunció por primera vez, pero esto demuestra que podemos llenar cualquier lugar del mundo. Los fans pueden ser diferentes, quizá no tienen el contexto de las máscaras, pero hemos logrado que se enamoren de todo esto. Ha sido un año de mucho trabajo, pero cada vez hay más gente enamorada de nuestro producto”, prsumió.

Para Wagner, la clave de este éxito radica en la seriedad, disciplina y compromiso que han mostrado los luchadores mexicanos en esta nueva etapa. Destacó que cada integrante del róster ha asumido la oportunidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.