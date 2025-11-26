Hertz presenta su identidad “Modo Selección” para acompañar al Tri durante 2026

Más Información

En el evento “Camino a la Pasión”, la arrendadora Hertz México anunció que acompañará a la Selección Mexicana durante el ciclo del 2026.

Con la presencia de Ernest Rey, el director general de promoción y asuntos internacionales de la Secretaría de Turismo y José Romano, representante de la Federación Mexicana de Futbol, se presentó el "Modo Selección", una acción que busca "actualizar y reforzar la expresión visual de la alianza de Hertz con la Selección Nacional".

En un comunicado compartido por la empresa, "distintas proyecciones oficiales, publicadas por SECTUR, Femexfut y el Gobierno de México, estiman que entre 5 y 5.5 millones de visitantes estarán vinculados al ciclo futbolístico de 2026. Esto representa un incremento cercano al 44 por ciento en la afluencia turística durante la ventana principal y un aumento de 48 % en el gasto promedio por viajero".

“El ciclo futbolístico de 2026 implicará un aumento significativo en movilidad, turismo y demanda operativa. Como Arrendadora Oficial de la Selección Nacional, nuestro enfoque es asegurar capacidad, consistencia y atención en los principales puntos de entrada del país", declaró Marco Andueza, Director General de Hertz México.

