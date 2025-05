Henry Martín: "Estamos más vivos que nunca"; América aún cree en la remontada

A pesar de la derrota por 1-0 ante Cruz Azul en la ida de las semifinales, Henry Martín, capitán de América, se mostró optimista sobre las posibilidades del equipo. El delantero destacó que, aunque el marcador no fue favorable, las Águilas siguen vivas en la serie.

“Nos pasó en el partido pasado, contra Pachuca fue igual, son situaciones que suceden, no pasa nada, peor sería que no tengamos oportunidades, generamos muy buenas posibilidades de gol, tenemos que concretarlas y ya está, tenemos que ganar el partido y listo”, señaló en zona mixta.

El mensaje de Henry fue contundente, no se da por vencido y confía plenamente en la remontada. “No puedes descartar al América, creo que seguimos más vivos que nunca y nos hubiese encantado poder irnos con un mejor marcador, pero no fue así, no pasa nada, creo que hemos demostrado anteriormente que nos sobreponemos a cosas y a las adversidades, y esta es una prueba más donde si queremos ganar otro campeonato más, tenemos que poder con esto y con muchas cosas más que van a venir por delante”.

Martín también habló sobre la fortaleza mental del equipo, subrayando que la plantilla está más unida que nunca para enfrentar los retos que se avecinan: “Es la calentura del partido, no sé cómo estuvo porque estaba con Fidalgo, pero ya está, no lo tenemos y al final no pasa nada. El equipo es muy fuerte dentro y fuera de la cancha, mentalmente somos muy fuertes y vamos a sacar esto adelante”, indicó, refiriéndose a la ausencia de su entrenador, André Jardine, quien fue expulsado tras discutir con el árbitro, Luis Enrique Santander.

Por otro lado, el arbitraje fue un tema polémico en el primer partido, especialmente por una jugada en la que Erik Lira tocó el balón con la mano dentro del área. Aunque los jugadores azulcremas pidieron penal, Henry Martín no entró en discusión sobre la decisión del árbitro.

“No para nada, no he visto la jugada. En la cancha las jugadas son muy rápidas a todos nos parece una mano, no he visto la jugada si es sancionable o no, tendría que verlo, pero dentro de la cancha para nosotros como te digo, son muy rápidas, vemos la mano y pues si todos reclamamos, pero ya está, hay jugadas que sí, por más que sea dentro del área son sancionables o no lo son, queda al criterio del árbitro y en el VAR si no lo marcan es por algo, pero no, no nos quejamos del arbitraje para nada”.

Con un mensaje claro y directo, Henry Martín reiteró la confianza del grupo. “El equipo es muy fuerte dentro y fuera de la cancha, mentalmente somos muy fuertes y vamos a sacar esto adelante”. Las Águilas siguen vivas en la semifinal y saben que tienen lo necesario para dar vuelta a la eliminatoria en el estadio Ciudad de los Deportes.

