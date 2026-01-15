Héctor Herrera no sueña con llegar al Mundial de 2026

Con 35 años y tres participaciones mundialistas, Héctor Herrera ya ha manifestado su desinterés por llegar a la Copa del Mundo de 2026 con la Selección Mexicana, al asegurar que no se encuentra entre sus prioridades para este año.

El mediocampista mexicano regresó al Houston Dynamo de la MLS tras su paso por el Toluca, un movimiento que, para algunos, se interpretó como la intención de sumar minutos y así meterse en la competencia por un llamado al Tri.

Sin embargo, el exjugador del Porto de Portugal dejó en claro que su llegada al cuadro texano no tiene ninguna relación con la búsqueda de entrar en la convocatoria de Javier Aguirre sino para continuar con lo que dejó inconcluso.

"La impresión que quedó de mí no es Héctor Herrera. Yo no estoy en esa carrera (de llegar al Mundial). El regreso es para poder mostrar realmente quién soy. No pienso ni sueño con llegar a un Mundial más. Quiero continuar con el proyecto que teníamos", subrayó el jugador mexicano.

Welcome back to H-Town, Héctor Herrera!🤘🔥Houston is proud to have you with the Dynamo once again ⚽🔥

🎥 @houstondynamo pic.twitter.com/B3nU4QwoXo — Houston (@VisitHouston) January 14, 2026

Herrera formó parte de las selecciones mundialistas en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, torneo en el que el Tri quedó eliminado en la fase de grupos. A lo largo de sus participaciones en Copas del Mundo, el centrocampista disputó 868 minutos en 10 partidos, en los que registró una asistencia.

Su sueño es retirarse con el Pachuca

Aunque el mexicano se muestra feliz tras su regreso a la MLS e incluso coquetea con la idea de ponerle fin a su carrera defendiendo los colores del Dynamo, su gran objetivo es despedirse del futbol con los Tuzos del Pachuca. No obstante, reconoció que existe un tema pendiente con el presidente del club, Jesús Martínez.

"He regresado a Houston porque me siento en casa, me siento querido y siempre he tenido un agradecimiento muy especial con este club. Obviamente me encantaría hacer mis últimos años de carrera aquí, pero todo el mundo sabe que mi sueño es poder regresar a Pachuca por lo menos un año para jugar mis últimos partidos. Habría que hablar con Jesús (Martínez), porque creo que sigue enojado conmigo", finalizó el canterano hidalguense.