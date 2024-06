Harry Kane, emotivo previo al debut de Inglaterra en la Euro 2024: "Ganar un título para mi país sería la cumbre a toda mi carrera"

Harry Kane, delantero de Inglaterra, afirmó este sábado en la víspera del enfrentamiento de su equipo ante Serbia, en el primer partido de la Eurocopa, que conseguir el título en Alemania sería "la cumbre" de toda su carrera.

Kane, uno de los mejores atacantes del mundo, no sabe lo que es ganar trofeos colectivos. Ni en el Tottenham, donde jugó 12 temporadas en las que marcó 280 goles en todas las competiciones oficiales, ni en el Bayern Múnich, donde culminó en junio su primer curso sin éxitos. Por eso, la Eurocopa será para Kane un torneo especial: tiene hambre por intrucir en su vitrina un título.

"Significaría mucho. Me encanta jugar con Inglaterra. Significa mucho para mí cada vez que salgo al campo con esa camiseta. Ganar un trofeo para mi país sería la cumbre de toda carrera. Todavía no ha sucedido, pero eso me hace estar más decidido y ansioso por conseguirlo, empezando por este verano. Tenemos la oportunidad de conseguirlo y estoy deseando intentarlo", explicó en rueda de prensa.

"Cada torneo plantea expectativas diferentes, pero nos hemos ganado el derecho a que nos clasifiquen como uno de los favoritos. Pero nos miramos a nosotros mismos individualmente y como equipo, y sabemos que en parte hemos hecho muchas cosas bien y hemos enorgullecido al país en buenos torneos. En última instancia, estamos aquí para ganar, y no habrá nada mejor que hacerlo por la nación", añadió.

Para Kane, en la Eurocopa hay muchos equipos de primer nivel y el primer objetivo de Inglaterra será superar a Serbia. Además, recordó que en el combinado británico saben lo complicado que es llegar a una final, como la que perdieron en la anterior Eurocopa en Wembley frente a Italia en la tanda de penaltis.

"Vamos a tener que volver a hacerlo e incluso más si queremos repetirlo. Y esperemos dar un paso más. "Estoy deseando que llegue este torneo. En 2018 la Bota de Oro fue un logro increíble. Queremos ganar la Eurocopa y si gano la Bota de Oro por el camino, obviamente estaré ayudando a mi equipo. Tenemos grandes goleadores, con jugadores en forma que han hecho temporadas fantásticas. Estamos ansiosos por empezar mañana", indicó.

Asimismo, manifestó la intención de Inglaterra de hacer "un partido fantástico" y jugar con su estilo a la vez que mostrarse agresivos sin balón porque Serbia es una selección que tiene "muchas cualidades, grandes jugadores de ataque conocidos por ser goleadores en sus clubes.

"Esperamos un partido difícil, y si no lo hacemos bien, podríamos tener una noche complicada. Nos centraremos en nosotros mismos, como hacemos siempre".

También contestó a una pregunta sobre el balón del torneo, del que dijo que le gusta porque es bueno para los delanteros: "Tiene vuelo. Cuando le pegas, se queda pegado. En la Bundesliga he tenido experiencias diferentes con balones distintos. En Europa utilizamos bastante el balón Adidas, y en la Premier League he usado obviamente el Nike. Es mejor para los goleadores que para los porteros, así que no me voy a quejar por eso", finalizó.

