Gustavo Santos Jr. afirma que el tenis mexicano “vive una gran etapa”; pide paciencia para que los y las jóvenes aprovechan sus oportunidades

Guadalajara.— Para Gustavo Santoscoy Jr., el tenis mexicano “vive una gran etapa”, tanto en la rama varonil como en la femenil, aunque es consciente de que se necesita paciencia para que las joyas que están surgiendo se consoliden.

“México es un país que está muy bien armado a nivel profesional. A nivel ATP y WTA, [tenemos] tres grandes eventos de hombres y tres de mujeres. Es cuestión de que los y las jóvenes que ya están, puedan aprovechar esas oportunidades, para seguir creciendo, [porque] no todos los países las tienen. Es cuestión de tiempo para que las pequeñas promesas crezcan”, dijo, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Sin embargo, el director del Guadalajara Open también considera fundamental que las y los jóvenes tenistas reciban más apoyo por parte del sector privado, para convertirse en una realidad.

“Sabemos que de cada 10 jugadoras o 10 jugadores llegará uno, pero es importante que las marcas mexicanas apoyen, para que puedan llegar. Hoy, el tenis está en muy buen momento y es cuando volteen a ver a esas promesas”, mencionó. Miguel Flores Pineda / Enviado