Gustavo Lema no se alarma por la derrota de Pumas con Cruz Azul: “Perdimos con el mejor equipo de la Liga MX” El directo técnico argentino reconoció que La Máquina se encuentra varios escalones por encima del resto de los equipos del futbol mexicano, por lo que no se pueden cometer errores porque no perdona

Gustavo Lema durante el partido entre Pumas y Cruz Azul del Apertura 2024 - Fotos: Imago7