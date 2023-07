Guillermo Ochoa se sincera sobre su titularidad en Selección Mexicana: “Nunca lo tuve sencillo”

Estar en el umbral de la posteridad, otra vez, provoca que Guillermo Ochoa se transporte al pretérito y valore lo que le ha costado llegar hasta la titularidad de la Selección Mexicana.

Si este domingo, el Tricolor vence a Panamá y se corona en la Copa Oro 2023, el capitán del combinado nacional se convertirá en el futbolista que más veces ha ganado el torneo (cinco); romperá el empate que tiene con el estadounidense Landon Donovan.

No obstante, el guardameta de la ensortijada cabellera recuerda lo que le costó llegar hasta aquí.

"Disfruto y amo jugar futbol, es mi vida; me encanta vestir la playera de la Selección", subraya. "Pero hay que saber los antecedentes, porque tampoco el camino para ser portero titular fue sencillo".

"Hubo torneos donde ni siquiera jugaba, tuve entrenadores que no me convocaban. Hubo Mundiales que tuve que jugar y no me pusieron", agrega, enérgico. "Peleé la titularidad en días previos a los Mundiales".

En resumen, "nunca lo tuve sencillo, siempre se me exigió dar más. Me exigía a mí mismo crecer, seguir adelante, insistiendo".

Es por eso que "todo esto que estoy viviendo, nadie me lo ha regalado... El día de mañana (hoy) estoy por vivir algo bonito, con la Selección, con la familia. Pensamos positivo, queremos regresar la Copa Oro a México, a casa, a donde pertenece, y vamos a sudar la playera para que así sea".

Lo único que le causa cierta inquietud es el estado de la cancha del estadio SoFi.

Por primera vez en la historia, la Selección Mexicana jugará en el inmueble más moderno de Estados Unidos, pero el césped le preocupa, porque apenas fue colocado este sábado.

"Los señores de la Concacaf no nos dejan entrenar en el estadio en el que vamos a jugar... Sabemos que son canchas montadas, pero no quiero hablar mal de mis amigos de la Concacaf", señala el portero de la Salernitana. "Nos encantaría entrenar aquí, pero luego suena a pretexto, pero sí nos gustaría jugar en canchas donde el césped sea natural".

"A veces nos toca jugar en estadios que se eligen más por la capacidad que por la cancha", complementa. "No he salido a la cancha (del SoFi), pero a veces tienen más pintura que césped... Esperamos que tenga las condiciones de una final".