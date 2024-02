Guillermo Ochoa fue criticado por una leyenda americanista: "No es un portero completo"

Dos de los porteros más icónicos en la historia del Club América se llaman Miguel Zelada y Guillermo Ochoa. Uno campeón del mundo con la selección Argentina y otro referente de la Mexicana, se robaron los corazones de los aficionados azulcremas con sus grandes atajadas.

Sin embargo, más allá de la admiración que pueda existir entre uno y otro, Zelada recientemente criticó al guardameta tricolor.

"Ochoa es el mejor arquero en su zona de confort, no sabe salir. ¿Por qué no ha ido a un equipo grande en Europa? No es completo, no sabe atajar penales: tuvo 26 cuando regresó y no atajó ninguno" sentenció de manera contundente el argentino.

Zelada señaló los principales defectos que muchos críticos le atribuyen al guardameta del Salernitana. No saber salir y no atajar penales.

🗣️ Miguel Zelada en el podcast "Archivo de Cancha". pic.twitter.com/SNoDhTF0Fd — dataref México (@dataref_mx) February 15, 2024

EL PASO DE ZELADA Y OCHOA POR AMÉRICA

- Héctor Miguel Zelada: jugó en el América de 1979 a 1987. Allí conquistó tres títulos de Liga MX.

- Francisco Guillermo Ochoa Magaña: tuvo dos etapas como americanista. Primero, de 2003 a 2011 y la segunda, de 2019 a 2022. Ganó un título de Liga MX, un Campeón de Campeones y una Liga de Campeones de CONCACAF.

