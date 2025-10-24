Grand Prix de Amazonas: Estrellas del CMLL buscarán mantener el título en México ante las mejores del mundo

La Arena México se viste de gala este viernes para recibir uno de los eventos más electrizantes del año: el Grand Prix de Amazonas 2025.

Una noche única en la que la lucha libre femenil alcanza su máxima expresión, cuando las estetas del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) se enfrenten cara a cara con las mejores gladiadoras del planeta.

Las Amazonas mexicanas, con su estilo aguerrido y técnica impecable, defenderán con orgullo el legado de la lucha libre nacional ante rivales de élite provenientes de Japón, Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

"Esta noche todas las Amazonas mexicanas le vamos a echar todas las ganas. La copa se debe quedar en México y tenemos que demostrar la calidad que tenemos. Está prohibido bajar el nivel y nos moriremos en la raya", mencionó Lluvia, una de las estetas de mayor experiencia del grupo.

¡DEJAN LA RIVALIDAD DE LADO POR EL CMLL! 👊🏼🫡🇲🇽



La Catalina y Persephone ponen en pausa su rivalidad por hacer equipo en el Grand Prix de Amazonas 2025 pic.twitter.com/3LK1VpXlni — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 24, 2025

Con el respaldo de la afición, que la ha arropado en cada una de sus luchas, Persephone se mostró orgullosa de poder representar a México, asegurando que dejará de lado su rivalidad con La Catalina para ver a la empresa salir con la mano en alto.

"Es algo muy padre representar a México. Yo nací en una familia mexicana, pese a haber nacido del otro lado. Sé que será una gran noche y trabajaremos juntas para quedarnos con el triunfo".

Las estetas del Consejo Mundial de Lucha Libre buscarán mantener el título en México, luego de que en la edición de 2024 la gran ganadora del torneo fue Reyna Isis.

ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS EQUIPOS

Equipo CMLL

Lluvia

Persephone

La Jarochita

India Sioux

La Catalina (chilena, representa al equipo nacional)

Zeuxis

Reyna Isis

Skadi

Olympia

Equipo Internacional