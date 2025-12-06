Más Información

Gran cierre de año para la natación mexicana; se celebrarán dos Campeonatos Nacionales

Toluca recibe al Monterrey con la obligación de derrotarlo para aspirar al bicampeonato

Cruz Azul, por la hazaña ante Tigres; con la obligación de derrotar a los felinos en El Volcán

Dinamarca, la favorita para ser rival de la Selección Mexicana; el tercer contrincante se definirá en marzo

Sudáfrica sabe que no será sencillo; el técnico Hugo Broos reconoce las dificultades de jugar en la Ciudad de México

La temporada de natación en México está por cerrar, con un movimiento inédito para diciembre

La nueva agrupación que encabezan Daniel Delgadillo y María Mata Cocco ha dado un impulso significativo al calendario competitivo, con cinco eventos avalados en distintos puntos del país.

Desde ayer y hasta mañana se celebrarán la Copa Loma en San Luis Potosí, el Torneo Fin de Año en Morelos, Campeones del Futuro en Nuevo León, la segunda Copa Mayan en Cozumel, y el 41 Torneo de Invitación CC ANV en Puebla. Todos estos resultados serán válidos para los rankings nacionales.

Entre estos certámenes y los campeonatos estatales, se calcula que más de cinco mil nadadores estarán participando en los primeros días del mes, una cifra que refleja tanto la demanda como la correcta planeación de este cierre.

El fin de año estará marcado por los dos Campeonatos Nacionales en Monterrey, del 14 al 22 de diciembre. Se realizará el de Primera Fuerza y, a partir del 18, el que es por categorías: Infantil B, Juvenil A, Juvenil B y Primera Fuerza.

A diferencia de la antigua Federación Mexicana de Natación, que continúa intentando organizar eventos sin validez oficial, esta nueva estructura ha mostrado orden, transparencia y una programación sólida hacia 2025-26, con la mira puesta hasta 2028.

