Gerard Piqué explota contra fans de Shakira: "Me la pela lo que digan"

Después de meses de su separación con la cantante colombiana Shakira, Gerard Piqué rompió el silencio y ante las cámaras habló de los ataques por parte de la prensa y los fanáticos.

El exjugador del FC Barcelona y quien actualmente dirige la Kings League, tuvo una entrevista con Gerard Romero, en la que reconoció recibir mensajes de odio de personas que no tienen vida propia.

“Mi expareja pues es latinoamericana... O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, barbaridades, miles... Pero no me importa nada, de verdad, cero, porque no los conozco de nada, son gente que están ahí, no tienen vida... ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, mencionó Gerard Piqué.

Gerard, agregó que desde que recibió el primer texto negativo en redes sociales, ignora por completo los mensajes y se muestra feliz ante las cámara.

Asegurando que de lo contrario, las personas que apoyan a la colombiana sentirán que han ganado la batalla en una plataforma que tiene mucho odio.

“Hostia, es que si te ven preocupado o tiras un mensaje, han ganado. Que no, que tienes que salir ahí y decir ‘es que me la pela, me la pela lo que digáis tú, tú y tú' y ya está. Y cuando ven que te es indiferente, ahí es cuando se matan de rabia. En el momento en que os preocupáis, han ganado”, finalizó.