García Aspe ataca al Chaco por defender a Santiago Giménez: "Cállate la boca y no hables de tu hijo"

Uno de los futbolistas más criticados del actual plantel dirigido por Jaime Lozano, es el delantero Santiago Giménez, que arrastra una racha de 11 meses y 10 partidos sin gol con la Selección Mexicana y que salió sustituido en el segundo tiempo de la derrota contra Venezuela.

Al final de dicho partido, su padre, el Chaco Giménez, ahora comentarista en FOX Sports, salió en su defensa, asegurando que "siente que Santi juega por obligación" y puso en duda la confianza que tenga el Jimmy sobre él.

Sin embargo, aunque hubo muchos aficionados que coincidieron con la opinión del exfutbolista del Cruz Azul, otros personajes del deporte salieron a atacar sus dichos, como fue el caso de Alberto García Aspe en Caliente TV.

"Lo que no puedo entender es que esté un tipo como Chaco Giménez en una televisora; es representante y es papá. Cállate la boca y no hables de tu hijo. Tu hijo que se las arregle ahí, si no tiene la confianza, que él vea como va a jugar. Pero tú, parece que lo estás defendiendo en televisión" señaló.

Principalmente, la crítica de quien fuera jugador del Necaxa y de la Selección Mexicana, entre otros, fue enfocada a que el Chaco debería limitarse a analizar el funcionamiento del equipo azteca y no ser "abogado" o defensor de su hijo en televisión, con la intención de que si debe aconsejarlo, que lo haga fuera de cámaras.

"Eres el papá, cállate la boca. Dale los consejos que quieras a tu hijo, dile que tiene que aguantar, que tiene que jugar así, lo que tú quieras pero no vengas a defenderlo en la televisión porque entonces ya eres juez y parte. Te lo digo sinceramente. Me vale gorro que sea tu trabajo (...), evito hablar de mi hijo" concluyó.

