Chicharito envía mensaje a sus críticos: "Me gustaría que abran un poquito más su mente"

En plena crisis de la Selección Mexicana ante una posible eliminación nuevamente en fase de grupos, ahora de Copa América, Javier 'Chicharito' Hernández se tomó un tiempo para enviar un mensaje a sus detractores, principalmente a quienes lo critican por hacer transmisiones en vivo durante el torneo del futbol mexicano.

"¿En qué cabeza cabe que de verdad sigan creyendo que esto es distracción? Estoy en mi casa, puedo estar echado viendo televisión, un partido de futbol, una película... ¿Creen que esto me vaya a distraer? ¿Creen que mostrarme jugar, tener el proyecto del equipo y todo esto me vaya a desconcentrar de mi entrenamiento mañana en Chivas? Si creen eso, me encantaría que pudieran abrir un poquito más su mente. Mi prioridad es Chivas y será siempre Chivas y como lo fue el LA Galaxy" respondió Hernández, que en su tiempo libre es presidente de Olimpo United, un equipo de la Kings League.

"La temporada antes de que me lesionara de mi ligamento cruzado, cuando hacía muchos goles, también estaba haciendo streams. Lo único que quiero aquí es que no necesito que me quieran, que me acepten, pero que no sean mente cerrada. De nada va a servir que critiques, que vengas, que chingues y que creas que porque vengo a sentarme aquí, prendo una cámara, me pongo a jugar videojuegos, hablo de un proyecto como la Kings League, que no lo hago todos los días pero que por tres o cuarto horas al día me vaya a afectar al jugar futbol..." continuó.

El dreyfus le volteó el cerebro a este cabrón, ya no tiene cura 💀 pic.twitter.com/BHNf8GM7gN — Chiva Brother 🐐🇫🇷 (@AngelElChivo_) June 27, 2024

Finalmente, el máximo goleador de la selección Mexicana explicó por qué le gusta tanto hacer transmisiones en vivo.

"Me sirve mucho hacer streams porque me llega a conectar con muchísima más gente que le interesa saber de mi vida y porque me sirve como un ejercicio de mostrarme auténticamente. Esto es vida, me nutre, me da más energía, más ganas de poder ir mañana a entrenar a seguir partiéndome la madre y disfrutar la vida" concluyó.

