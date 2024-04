Gambeta FC, el rey de la primera temporada de la People’s League

El primer split de la People’s League llegó a su fin con un tremendo duelo final. La Gambeta FC se proclamó campeón al vencer 10-1 a Reta FC, ante una multitud que no dejó de ovacionar al equipo rojo de principio a fin. De un lado la alegría y por el otro, tristeza y melancolía.

Marcela Figueroa y Paty Cantú, tuvieron un desafiante duelo de futbol 7 en el que creyeron en sus jugadores y apostaron todo para levantar el primer título de “La Liga de Todos". A pesar de ser fanáticas de este deporte, no dejaron de creer en que podían vencer al equipo de Raúl Jiménez y Tecatito Corona.

Uno de los jugadores que se lucieron en la cancha fue el defensor Jesús Méndez, quien con sus gritos y buena lectura de sus rivales, pudo conseguir que La Gambeta Fc solo recibiera una anotación en todo el partido. Además, de la estrategía de Carlos Salcido, quién con su conocimiento, hizo el sector defensivo una auténtica muralla.

Paty Cantú, una de las copropietarias de Gambeta FC, al finalizar el partido y luego de levantar el trofeo, aseguró que nunca se imaginó estar al mando de un equipo y más conseguir una estrella: “Siempre he sido fanática de este deporte, lo disfruto, me apasiona, pero la oportunidad de ser dueña de un equipo no me la creo. Yo le dije a mis papás: ‘No sé si pueda añadirle a mi curriculum una copa de liga de futbol’, pero qué padre que la vida te sorprenda así. Me llevo de experiencia que en la vida si se puede ganar haciendo las cosas bien”.

Por su parte, Marcela Figueroa, no contuvo su alegría y en un acto emotivo, se dijo contenta, satisfecha y orgullosa por lo que logró en estos meses al lado de la cantante mexicana: “Muy feliz, muy emocionada, lo dije durante todas las jornadas. En el directo lloré, todas las lágrimas de felicidad”.

“Fueron meses y semanas durísimas, sobre todo al principio donde teníamos muchas críticas, muchas dudas, se burlaban de nosotros y hoy somos campeones, así que es una satisfacción muy grande y estoy muy orgullosa del equipo. Es que mis jugadores son como el Manchester City, tocan y tocan, nos llena de mucho orgullo y es que vi en este partido a mis jugadores graduarse”, aseveró la copresidenta de La Gambeta FC.