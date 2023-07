Futbolista amateur pide una oportunidad a Ricardo Salinas Pliego para jugar en Mazatlán; pesa 122 kilos

El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, recibió un "peculiar" mensaje. Y es que, a través de TikTok, un futbolista amateur le pidió tener una visoria en Mazatlán.

Apodado como "Gansito" y "Riquelme", el hombre ―de treinta y tres años― tiene dos objetivos en mente: conseguir la oportunidad de profesionalizarse en el deporte y mejorar su salud, puesto que pesa ciento veintidós kilos.

"Siempre busqué una oportunidad en el futbol profesional, pero nunca se me dio. Peso ciento veintidós kilos. Quiero hacer un esfuerzo para que esta playera, que es mediana (yo actualmente soy 2XL) me quede", explicó.

¿Por qué le pidió ayuda a Salinas Pliego?

En días anteriores, Salinas Pliego anunció la creación del proyecto "D-But FC", que busca apoyar a los jóvenes para que entrenen y debuten en la Liga MX.

"A cambio, le pido una oportunidad de una visoria en el Mazatlán. Es lo único que le pido. Yo hago el esfuerzo, que me quede esta playera, y usted me da una visoria. Soy el ‘Gansito’. Me dicen ‘Riquelme’. Saludos, señor Ricardo", finalizó.

Hasta el momento, Salinas Pliego no le ha dado respuesta "Riquelme".