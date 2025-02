Francesca Jones sueña con entrar al top 100 y competir en Grand Slams

Una de las grandes sorpresas del Mérida Open AKRON 2025 tiene como protagonista a Francesca Jones, la tenista británica que vive su mejor desempeño en un torneo categoría 500 de la WTA y que sueña con volver a jugar una final en territorio mexicano, terminar el año dentro del top 100 del mundo y competir en Grand Slams.

Después de entrar al cuadro principal a través de dos rondas de clasificación, donde eliminó a la mexicana Ana Sofía Sánchez y a la suiza Leonie Kung, Jones avanzó a octavos de final gracias al abandono de Mayar Sherif después de que la británica ganara el primer set 6-4 y estuviera encaminada a hacer lo propio en el segundo con parcial 3-0.

Lee también Penta Zero Miedo cumple sueño al compartir cuadrilátero con su ídolo

Ahora, tendrá oportunidad de acceder a los cuartos de final cobrando venganza sobre la colombiana Emiliana Arango, a quien enfrentó hace 13 días en el WTA 125K de Cancún, donde Arango venció por 3-6, 6-1 y 7-5. El año pasado, jugó la final del WTA 125 de San Luis Potosí, por lo que jugar en México le sienta bien.

"Las condiciones de Mérida me gustan, jugar en México es como jugar en casa" reconoció en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Lee también Televisa pierde experimentado comentarista de la Liga MX; ya debutó con la competencia

Actualmente es la raqueta número 136 del mundo y al ser cuestionada sobre sus objetivos para el resto del año, confiesa que "si me hicieras esta pregunta de pequeña, diría que ganar los Grand Slams y ser número uno del mundo, y si bien no pierdo esa capacidad de soñar con el 'y si' pero llevo muchos años de lesión entonces para mi el objetivo es poder jugar con consistencia. Solo pienso en acumular semanas seguidas y eso hará su propio trabajo y me permitirá competir en Grand Slams, además, estoy en buena posición para terminar en el top 100".