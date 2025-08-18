FOX Replay: ¿Cuándo y dónde ver el nuevo programa televisivo conducido por Raúl Orvañanos?

Más Información

Fox Corporation juntó la inconfundible voz de Raúl Orvañanos con la capacidad de análisis de tres grandes figuras: Alberto García Aspe, Rafael Puente Suárez y Jacqueline Félix para darle vida al nuevo programa "FOX Replay".

Con este elenco, Fox busca darle la vuelta a la televisión deportiva. Además del talento antes mencionado, cada programa contará con la participación de un exfutbolista para darle mayor sabor a cada interpretación de los juegos.

"Fox Replay" busca posicionarse como el mejor programa de análisis futbolístico del país, quieren dejar atrás los polémicos shows que hoy se consumen para darle a su audiencia un contenido de alta calidad en cuestión analítica.

Es por eso que el panel está formado por tres exfutbolistas, además de la presencia de Jackie Félix, una destacada periodista deportiva con más de 10 años de experiencia, y que resalta por su extraordinario ojo para analizar y comentar el futbol.

"Análisis profundo, goles que cambian partidos, jugadas que dividen opiniones y momentos que se quedarán grabados en la memoria del aficionado. FOX Replay no espera al fin de semana para encender la pasión; lo hace justo desde el inicio", así presente Fox Corporation a su programa estelar.

Este imperdible producción se transmitirá todos los lunes para hablar de los mejores juegos de la Liga MX, así como del futbol internacional.

¿Dónde ver FOX Replay EN VIVO?

El estreno de este programa es el lunes 18 de agosto en punto de las 21:00 horas del centro de México; se podrá ver completamente en vivo a través de TUBI, así como en Caliente TV.

  • Fecha: lunes 18 de agosto
  • Horario: 21:00 horas CDMX
  • Transmisión: TUBI y Caliente TV

