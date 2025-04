Figura extranjera de la Liga MX comparte su ilusión de naturalizarse para llegar a la Selección Mexicana; "No me disgusta"

En los últimos procesos mundialistas, la Selección Mexicana ha sumado a sus filas a diferentes jugadores naturalizados, con el objetivo de trascender y alcanzar el quinto partido en una Copa del Mundo.

Los llamados en su gran mayoría han causado polémica y debate entre los seguidores y medios de comunicación, al poner siempre en la balanza la comparación con el futbolista nacido en México, quien al igual que en la Liga MX pude ver reducidas sus opciones de llegar al Tricolor.

Una lista que podría crecer en los próximos años, luego de darse a conocer el interés de una de las jóvenes estrellas extranjeras del balompié mexicano, quien en una reciente entrevista compartió su deseo de representar a México.

Se trata de Adonis Uriel Frías, elemento argentino del Club León, quien en conversación con el podcast de La Capitana, explicó sus situación actual y los motivos por los que no pudo llegar a representar a su país.

Figura extranjera de la Liga MX comparte su ilusión de naturalizarse para llegar a la Selección Mexicana

Frías, quien suma un gol en el presente Clausura 2025, añadió que las lesiones y decisiones técnicas no le permitieron llegar al representativo de Argentina, pero que en en su entorno cercano ha pensado en naturalizarse para jugar con México.

"No he podido ir, me lesione las dos veces. Estuve apunto de ir a la Sub-20 y me pasó algo en la rodilla y después en Sub-23 ya estaba jugando en primera y creía que me iban a citar y al final no. El otro día salió la charla con un amigo y la familia, obviamente no me disgusta la posibilidad. Es un sueño jugar con la selección de mi país, pero se que es muy difícil, hay jugadores de mucho nivel. Si Dios quiere y hago una buena carrera en México, obviamente que me gustaría", finalizó.