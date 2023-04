Fernando Ortiz habla tras el percance con Nicolás Larcamón: Con mi mamá no

Fernando Ortiz, técnico del América y Nicolás Larcamón, estratega del León, estuvieron cerca de los golpes en el Estadio Azteca, pero no pasó a mayores.

Ambos estrategas se fueron expulsados luego de verse imiscuidos en una fuerte discusión; sin embargo, no todo terminó ahí en el terreno de juego.

Cuando se dirigían al vestidor, Larcamón y Ortiz se retaron a golpes. El timonel azulcrema hasta se desprendió de su saco para retar al estratega de La Fiera, pero de inmediato fueron separados.

Lee también: Los mejores MEMES de la victoria de Cruz Azul ante Pachuca

Al término del encuentro que finalizó 2-2, Ortiz explicó brevemente lo sucedido con Larcamón y asegura que se metió con su madre en el cruce de insultos en el área de las bancas.

"Sólo voy a decir una cosa: Soy de la idea de lo que sucede en el campo, queda en el campo, pero cuando hay un insulto para mi mamá, no...", declaró Ortiz al borde de las lágrimas.

Madre de Fernando Ortiz murió hace un año

El pasado 30 de marzo, se cumplió un año del fallecimiento de la madre de Fernando Ortiz. Acababa de tomar al América cuando su madre murió; sin embargo, decidió quedarse con las Águilas.

La noticia fue un duro golpe para el timonel azulcrema, pero el optó por continuar con el cuadro azulcrema y tras el choque ante Necaxa en el torneo Clausura 2022, rompió en llanto.

“A veces es inevitable no quebrarme y me lo prometí, pero es inevitable. He encontrado en mis jugadores y personas que me rodean, en mi familia, el apoyo. Perder a una madre y como cualquier hijo duele mucho, pero estoy feliz que desde arriba ella está feliz, viendo que hago lo que me hace feliz”, declaró en ese momento Fernando Ortiz.

Hoy, tras dar su declaración, estuvo al borde del llanto en el Coloso de Santa Úrsula, no obstante, decidió retirarse hacia el camión del equipo capitalino.