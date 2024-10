Este lunes el argentino Fernando Gago fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Boca Juniors, días después de abandonar a las Chivas en medio de un escándalo tras negar contactos con el equipo xeneize.

Durante su primera conferencia de prensa con Boca Juniors, el exestratega rojiblanco confesó cómo fue su contacto con la dirigencia de Juan Román Riquelme y cómo fue dejar al Rebaño.

"Se habló por 3-4 semanas... La primera llamada de Boca la recibí el martes pasado. El que me quiera creer, me cree, el que no quiera creer, no me cree. Tengo testigos, lo saben, de última, le piden el registro de llamada" reveló Gago.

Dos días después del supuesto primer contacto entre Boca Juniors y Gago, el Guadalajara hizo oficial su salida del club.

"Se habló durante demasiado tiempo, cuando uno lo ve y lo siente de lo que se está diciendo, de amigos, cuando te dicen 'te llamaron' y dije 'no me llamó nadie', tomé la decisión que creí lo mejor para mí de lo deportivo y personal" agregó.

Finalmente, Fernando Gago sentenció que no le costó dejar al Rebaño de la manera en la que lo hizo.

"Fue una decisión muy fácil. Leí que muchos no me creían, pero la verdad es esa: el llamado fue el martes pasado" concluyó.

