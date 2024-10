Florian Thauvin habló sobre su paso por Tigres: "Fue el error más grande de mi vida"

Hace un par de años los Tigres volvieron a sorprender al futbol mexicano con la contratación de Florian Thauvin, futbolista francés campeón del mundo en Rusia 2018. Sin embargo, su paso por el club regiomontano no fue el mejor, los demandó en su salida y recientemente reflexionó sobre su llegada a la Liga MX.

El atacante de 31 años estuvo dos años en Tigres, donde jugó 38 partidos y aportó solamente 8 goles y 5 asistencias, sin dejar un campeonato en las vitrinas auriazules.

Lee también José Ramón Fernández estalla contra la Selección Mexicana: “Se dedicó a comer camote”

Actualmente juega en Udinese, donde lleva 54 partidos donde superó su marca en México con 10 goles y 4 asistencias.

En una entrevista recordó su paso por el equipo regiomontano y confesó que "fue el error más grande de mi vida, estoy acostumbrado a los ritmos altos (de competencia) y el futbol mexicano no fue lo que esperaba. No me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares".

Lee también VIDEO: Aficionado de Tigres agredió a una mujer e intentó golpear a un fanático de Rayados en el Clásico Regio amistoso

💣 ¡Declaraciones inesperadas de Florian Thauvin!



El jugador francés habló sobre su paso con Tigres y la Liga MX 🐯🇲🇽 pic.twitter.com/jqqQpNoxmb — POSTA Deportes (@POSTADeportes) October 14, 2024

En su salida de Tigres, Thauvin demandó al club por la indemnización que le dieron, la cual fue de tres meses y 20 días, cuando él exigía más dinero.

Finalmente, Tigres ganó el caso, le pagó 2.5 millones de dólares al jugador francés y así acabó la novela.

Lee también Andrés Vaca lanza dura crítica a la Selección Mexicana: "Es una decepción absoluta"