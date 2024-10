Andrés Vaca lanza dura crítica a la Selección Mexicana: "Es una decepción absoluta"

La Selección Mexicana de Javier Aguirre sufrió por momentos en su último enfrentamiento ante el Valencia de España, equipo que con varias bajas se presentó en Puebla y logró el empate (2-2).

Un resultado que generó la molestia de la afición mexicana, que no dudó en exigir una mejor versión de los jugadores y mejores resultados rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Una de las voces más fuertes sobre la actualidad de la Selección Mexicana es la de Andrés Vaca, narrador de Televisa que de nuevo compartió su enojo por el momento que vive el Tricolor.

Durante la previa del segundo duelo de la Fecha FIFA, Vaca dijo sentirse decepcionado por lo mostrado por el equipo mexicano.

"Uno se pone en el lugar del aficionado que paga el boleto y hacen el viaje. No me siento representado por la Selección Mexicana, es un hartazgo nacional y jugadores que no nos representan, una decepción absoluta", comentó.