Uriel Antuna y su mensaje a Javier Aguirre tras ausencia en la Selección Mexicana: "Espero ganar la confianza del técnico"

La Selección Mexicana se encuentra viviendo una nueva etapa bajo las órdenes de Javier Aguirre, quien en su más reciente convocatoria para enfrentar a Valencia y Estados Unidos dejó fuera de la lista final a jugadores de experiencia.

Uno de ellos es Uriel Antuna, delantero de Tigres que ha destacado en la presente temporada en el renglón de los goleadores y asistidores, un parámetro que poco le importó al entrenador nacional.

Situación que analizó el ex jugador de Cruz Azul, quien no pudo ocultar su sorpresa al quedar fuera de la convocatoria, pero aseguró tendrá que trabajar más para volver a esos lugares y ganar la confianza de Aguirre.

“Eso nos pone a pensar que ninguno tenemos nuestro lugar asegurado en la selección, no. Yo voy a seguir trabajando y obviamente si a lo mejor y siendo campeón de goleo, siendo asistidor no me no me alcanzó, voy a tratar de ser todavía mejor para tratar de volver a estar en esa convocatoria. Eso me motiva a ser mejor cada día más y obviamente espero ganarme la confianza del técnico”, mencionó en entrevista con TUDN.

Uriel, quien espera seguir mostrando sus cualidades en el torneo de la Liga MX, agregó que no ha tenido comunicación con ningún integrante de la Selección Mexicana, quedándose con la conclusión de una decisión técnica

“Siendo sincero yo no he hablado con el técnico, no he hablado con los directivos ni con alguien de la selección. Quiero pensar que es decisión del técnico, obviamente que respeto. Yo voy a seguir trabajando, siempre voy a seguir luchando para estar en la selección”, finalizó.