Fernando Alonso se ofreció a pagar parte del sueldo de Adrian Newey en Aston Martin

Mike Krack, director el equipo Aston Martin de Fórmula Uno, ha revelado este jueves que el piloto español Fernando Alonso se ofreció "a pagar con parte de su salario a Adrian" Newey, que desde 2025 será el responsable técnico de la escudería.

Mientras Alonso dijo en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Azerbaiyán que envió algunos mensajes a Newey para tratar de convencerlo, Krack reveló que el asturiano también ofreció una parte de su sueldo, informa el portal 'Motorsport.com'.

"Es increíble que se ofreciera a pagar con parte de su salario a Adrian. Hablamos de un 10 o un 20 %. Así que lo buscaré hoy para preguntarle cuánto es realmente", dijo Krack en el circuito de Bakú.

Lee también Checo Pérez es el piloto con más victorias en Bakú; así le ha ido al mexicano en el GP de Azerbaiyán

"Puedes ver el respeto que se tienen entre sí (Alonso y Newey), y creo que quieren conseguir algo. Adrian siempre quiso trabajar con alguien como Fernando, por lo que pienso que debemos colocar cada cosa en su lugar y hacer una buena colaboración entre ellos dos. También entre los pilotos y el propio Adrian", agregó Krack.

A la pregunta de si Alonso llegará a los 500 Grandes Premios (lleva 393), Krack dijo: "Sí, por qué no. No hemos tenido esas conversaciones, pero está claro que Fernando tiene un largo futuro en este equipo. Todos estaban muy emocionados con el anuncio de Adrian el martes, aunque no hablamos sobre nada más", señaló.

El propio Fernando Alonso aseguró en Bakú: "Le mandé algún mensaje, como seguro que lo hizo todo el mundo. También le vi en el Gran Premio Histórico de Mónaco y pasamos media hora hablando. Todos intentamos persuadirle y al final Lawrence (Stroll, propietario de Aston Martin), su visión, su nueva fábrica y Honda fueron factores decisivos".

"Ha sido una semana positiva para el equipo con el anuncio de Adrian. Es una gran incorporación, y pienso que Aston Martin es el equipo del futuro. Vamos inaugurando nuevos edificios, terminaremos el túnel de viento en enero, tenemos a Aramco, el mejor socio del mundo, y ahora a Adrian. Así que la visión de Lawrence va tomando forma", dijo el dos veces campeón del mundo.