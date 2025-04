Fanático de Monterrey agrede a aficionado de Pachuca tras derrota en Play-In; ya fue identificado en redes

Por la espalda y de manera cobarde fue como un aficionado de Monterrey agredió a un seguidor de Pachuca tras la victoria hidalguense en el estadio BBVA. El acto quedó documentado por las cámaras del Canal 28 de Nuevo León.

“Ya estamos acostumbrados a hacer lo mismo aquí”, decía un joven con camiseta de los Tuzos ante las cámaras de la televisora neoleonense. “Fue un buen partido de los dos. Se ganó bien, la verdad”, añadió el fanático del Pachuca.

Acto siguiente, el hincha de Rayados empujó con ambos brazos la espalda del entrevistado en cuestión. Tras el impacto, se plantó de manera retadora, a la espera de una reacción y totalmente confiado por estar en su ciudad. “¡Calmado!”, le recriminó otro seguidor de Monterrey, quien inmediatamente fue apartado por su acompañante.

VUELVEN LOS CONATOS DE BRONCA AL "GIGANTE DE ACERO" Tras la victoria de Pachuca en el partido de play-in, a las afueras del Estadio un aficionado rayado intentó agredir a un aficionado de los tuzos, sin embargo la situación no pasó a mayores ya que fue controlada por otros asistentes albiazules. Publicada por Deportes 28 en Domingo, 27 de abril de 2025

“Así es el juego”, le dijo nuevamente el segundo aficionado de Rayados al iniciador del conflicto y es ahí cuando el metraje — que fue compartido en redes sociales — se detuvo. El agredido, de nombre Jesús Hernández, dijo estar bien en la caja de comentarios del video que se subió en Facebook. “Lo bueno que estoy bien, lo malo que llegan por atrás”, escribió.

El agresor fue identificado en redes sociales

Usuarios en redes sociales no dudaron en expresar su opinión ante el polémico metraje. A pesar de seguir al mismo equipo, muchos aficionados de Rayados se molestaron con el agresor, Carlos Macías, quien salió a defenderse.

“No soy así, no pueden juzgarme por un error”, escribió ‘Charly C Macias’ en Facebook. El usuario habría compartido una foto en sus redes sociales con la misma vestimenta con la que fue filmado agrediendo al aficionado de Pachuca.