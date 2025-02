Alan Pulido regresó al futbol mexicano y en la pasada Jornada 6 del Clausura 2025 anotó su primer gol en esta nueva etapa con Chivas.

Pulido ha tenido distintas polémicas a lo largo de su carrera y también algunas relaciones amorosas conocidas como con la conductora Gabriela Ramírez, quien recientemente habló de su relación.

“Fue una relación tóxica por parte de los dos y bonita, también hubo de todo la verdad, duramos 4 años y se acabó”, recordó Ramírez, actual conductora de Imagen Televisión.

Gaby fue entrevista por la periodista de espectáculos Érika González y ahí recordó su etapa amorosa.

“Fue en la época cuando estaba en el programa Acábatelo, lo conocí en una fiesta, un amigo me dijo ‘Oye, dice Alan Pulido que si te tomas una foto con él, pues que venga él y llegó, él todavía no estaba como wow en el futbol, nosotros sí”, puntualizó Ramírez, quien comentó que en ese momento intercambiaron números, comenzaron a salir y se hicieron novios.

Gaby comentó que Alan Pulido comenzó a crecer futbolísticamente y ahí comenzó a cambiar la relación.

“Fue una relación tóxica, porque cuando uno está cuando uno no tiene nada está bonito, pero cuando ya avanza y crece en lo laboral se olvida de las personas que estuvieron ahí y él hizo eso muchas veces, yo estuve ahí desde que no era nada y hubo muchos engaños, muchas fotos, muchos videos, típico futbolista no digo que todos, pero le sufrí demasiado”, comentó Ramírez.

González le preguntó por el trabajo que tenía en una importante cadena televisiva de Monterrey y en un inicio Gaby señaló que seguía en “acábatelo”, pero después “perdí un año de trabajo por él, me corrieron”.

Todo ocurrió durante el Mundial de Brasil 2014 donde Gaby pidió permiso, pero Pulido le pidió quedarse otros días, aunque volvió a pedir permiso cuando “regreso me dicen ‘ya no tienes trabajo’ y me voy”.

Aunque Ramírez detalló que durante Brasil, Pulido “estaba hablando con otra mujer en el hotel y la conversación la subieron”, pero no se enteró hasta mucho después.

Alan tuvo la oportunidad de irse a jugar a Grecia y le hizo la invitación a Gaby.

“Me dice ‘oye me voy a Grecia, vente para acá’, pues no tengo trabajo y me fui un mes, cuando me fui allá me enteré que me había engañado en el Mundial, conocí la psicóloga, los 2 fuimos muy tóxicos, estaba super enamorada, pero no jaló”, sentenció Ramírez.

